«Россия» назвала самолет в честь города Владимир

Авиакомпания «Россия» присвоила воздушному судну Airbus A319 с бортовым номером VQ-BAR имя «Владимир» в честь российского города богатой истории и культурных традиций, настоящего города-музея, где берет начало популярный туристический маршрут «Золотое кольцо».

Фюзеляж лайнера украшен названием и гербом Владимира – изображением льва с железной короной и серебряным крестом. В остальном самолет соответствует корпоративным стандартам формирования парка – имеет привычную для флота «России» компоновку, рассчитанную на перевозку 8 пассажиров бизнес-класса и 120 – экономического. Самолеты семейства А319/320 компания эксплуатирует преимущественно на внутрироссийских линиях.

С 2016 года флот компании начал существенно обновляться. На внутренних и международных линиях эксплуатируются самолеты, украшенные символикой российских городов: «Москва», «Астрахань», «Владивосток», «Волгоград», «Воронеж», «Гатчина», «Грозный», «Екатеринбург», «Ижевск», «Калининград», «Казань», «Кострома», «Краснодар», «Махачкала», «Минеральные Воды», «Мурманск», «Нижний Новгород», «Новосибирск», «Оренбург», «Пенза», «Пермь», «Петропавловск-Камчатский», «Ростов-на-Дону», «Рязань», «Самара», «Смоленск», «Сочи», «Тверь», «Тюмень», «Уссурийск», «Уфа», «Хабаровск», «Челябинск» и «Южно-Сахалинск». Первым лайнером, названным в честь российского города, стал «Санкт-Петербург».





Автор: Владимирская служба новостей