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Новости
15.05.2017 08:15

Владимирские призывники отправятся на службу в Президентский полк
Сегодня владимирские призывники отправятся на службу в Президентский полк. Как сообщает  областной военный комиссариат, 10 молодых людей из городов и районов региона были отобраны для прохождения службы в этом элитном подразделении. Отправка ребят состоится со сборного пункта на улице Лермонтова, 38-а.
В рамках мероприятия пройдёт также «День открытых дверей»: родственники призывников смогут познакомиться с условиями быта, с вещевым и продовольственным обеспечением будущих воинов, посетят кабинеты военно-врачебной комиссии, класс профессионально-психологического отбора.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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