Владимирские призывники отправятся на службу в Президентский полк

Сегодня владимирские призывники отправятся на службу в Президентский полк. Как сообщает областной военный комиссариат, 10 молодых людей из городов и районов региона были отобраны для прохождения службы в этом элитном подразделении. Отправка ребят состоится со сборного пункта на улице Лермонтова, 38-а.

В рамках мероприятия пройдёт также «День открытых дверей»: родственники призывников смогут познакомиться с условиями быта, с вещевым и продовольственным обеспечением будущих воинов, посетят кабинеты военно-врачебной комиссии, класс профессионально-психологического отбора.

Автор: Владимирская служба новостей