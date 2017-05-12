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Новости
12.05.2017 12:11

Подростки занимались кражами велосипедов
Подростки занимались кражами велосипедов. В Меленковском районе задержаны двое парней 17 и 15 лет. По данным полиции, 6 мая молодые люди в одном из домов обнаружили велосипед, пристегнутый к перилам тросом. С помощью кусачек злоумышленники срезали его. Похищенный велосипед подростки продали своей знакомой за 1 000 рублей, а вырученные деньги потратили на личные нужды. В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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