Подростки занимались кражами велосипедов

Подростки занимались кражами велосипедов. В Меленковском районе задержаны двое парней 17 и 15 лет. По данным полиции, 6 мая молодые люди в одном из домов обнаружили велосипед, пристегнутый к перилам тросом. С помощью кусачек злоумышленники срезали его. Похищенный велосипед подростки продали своей знакомой за 1 000 рублей, а вырученные деньги потратили на личные нужды. В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

Автор: Владимирская служба новостей