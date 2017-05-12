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Новости
12.05.2017 12:04

В Александровском районе задержан «дачный» вор
В Александровском районе задержан «дачный» вор. Им оказался уроженец Республики Узбекистан. По данным регионального Управления МВД, с сентября 2016 по апрель текущего года, мужчина, взламывая окна, проникал в дома, откуда похищал изделия из металла, одежду, продукты питания, а также ценное имущество. Стоимость похищенного в каждом случае варьировалась от 200 рублей до 3 тысяч. На счету преступника порядка 12 краж. По всем фактам  возбуждены уголовные дела.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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