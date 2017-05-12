Что жители ЦФО покупали в майские праздники

Яндекс.Деньги изучили онлайн-платежи жителей Центрального федерального округа и выяснили, как они провели майские праздники и что покупали в эти дни. Учитывались платежи пользователей из Москвы, Воронежа, Владимира, Твери, Тулы и других городов ЦФО.

В основном длинные выходные россияне провели дома. Но скучать им не приходилось. Число платежей за билеты в кино, театры, музеи и на концерты увеличилось на 70% по сравнению с таким же периодом прошлого года. В среднем за раз жители тратили около 2 тысяч рублей. Любители поесть заказывали еду на дом. На один заказ покупатели в среднем расходовали 1800 рублей. Активно россияне готовятся и к лету. Люди покупают товары для дачи (аксессуары для полива, садовую мебель, технику, инструменты и бассейны), а также для спорта и туризма (наибольшим спросом пользовались ролики, велосипеды и самокаты).

Но были и те, кто отправился в праздники в путешествие. В среднем за раз люди тратили на авиабилеты 9900 рублей.





Автор: Владимирская служба новостей