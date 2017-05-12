Непогода оставила без света ряд деревень 33 региона

Сегодня ночью из-за непогоды десятки поселков и деревень Владимирской области остались без света. По данным «Владимирэнерго», из-за налипания мокрого снега отключенными оказались подстанции пяти районов: Александровского, Киржачского, Кольчугинского, Петушинского и Собинского. В восстановительных работах занято 32 бригады, 78 человек и 34 единицы техники. Для запитывания социально значимых объектов энергетики применяют резервные источники электроснабжения. Ликвидировать аварию планируется в течение дня. Для получения консультаций и ответов на все возникающие вопросы потребителям Владимирской области следует обращаться по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).





Автор: Владимирская служба новостей