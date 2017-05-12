Клещи уже покусали более 130 жителей области

За прошедшую неделю во Владимирской области по поводу укусов клещей за медпомощью обратилось 132 человека, среди них 58 детей. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, больше всего пострадавших было в городе Владимир, Александровском, Гороховецком, Киржачском, Ковровском, Кольчугинском, Суздальском, Петушинскиом, Собинском и Судогодском районах. Лабораторно исследовано 92 клеща, снятых с людей, в 1 случае обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита. В отношении пациента приняты стандартные меры профилактики. Отметим, с начала эпидсезона было привито 166 человек.

Автор: Владимирская служба новостей