6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
11.05.2017 16:54

Посетители экономического форума смогут выиграть iPhone7
В рамках V экономического форума, который пройдет с 19 по 21 мая, состоится конкурс новостных постов. Главный приз – iPhone7. Участие в нем может принять любой желающий, посетивший выставку около Белого дома, а также деловую и культурную программу форума. Для этого «ВКонтакте», «Инстаграмм», «Твиттер», «Одноклассники», «Фэйсбук» необходимо разместить  новостные посты о событиях экономического форума с хэштегами: #молодежь33, #ВладимирскийФорум, #VladimirForum с 9 утра 19 мая до 18 часов 20 мая. Пост может содержать текст, фото и видео. Затем оргкомитет отберёт 20 лучших постов по критериям: оперативность, наглядность, информативность, соответствие тематике и требованиям конкурса. После чего состоится голосование в группе комитета по молодежной политике во «Вконтакте». Победитель определится по наибольшему числу набранных голосов.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт