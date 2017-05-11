Посетители экономического форума смогут выиграть iPhone7

В рамках V экономического форума, который пройдет с 19 по 21 мая, состоится конкурс новостных постов. Главный приз – iPhone7. Участие в нем может принять любой желающий, посетивший выставку около Белого дома, а также деловую и культурную программу форума. Для этого «ВКонтакте», «Инстаграмм», «Твиттер», «Одноклассники», «Фэйсбук» необходимо разместить новостные посты о событиях экономического форума с хэштегами: #молодежь33, #ВладимирскийФорум, #VladimirForum с 9 утра 19 мая до 18 часов 20 мая. Пост может содержать текст, фото и видео. Затем оргкомитет отберёт 20 лучших постов по критериям: оперативность, наглядность, информативность, соответствие тематике и требованиям конкурса. После чего состоится голосование в группе комитета по молодежной политике во «Вконтакте». Победитель определится по наибольшему числу набранных голосов.

Автор: Владимирская служба новостей