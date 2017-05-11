В 33 регионе участились кражи велосипедов

В 33 регионе участились кражи велосипедов. Только за первые десять дней мая в полицию поступило 11 заявлений от потерпевших. Факты кражи зарегистрированы в городе Владимир, Александровском, Гусь-Хрустальном, Ковровском, Муромском, Петушинском и Юрьев – Польском районах. Так, утром 2 мая не обнаружил своего средства передвижения 44-летний житель города Гусь-Хрустальный. Преступник похитил оставленный в подъезде дома велосипед стоимостью 16 тысяч рублей. В ночь на 3 мая неизвестный, повредив трос с замком, похитил из подъезда велосипед, принадлежащий 39-летнему жителю Александрова. Сумма ущерба – около 14 тысяч рублей. Вечером 5 мая сразу двух велосипедов лишились 49-ти и 42-летняя жительницы поселка Балакирево. Потерпевшие оценили причиненный материальный ущерб в 12 500 рублей. С заявлением о краже велотранспорта 8 мая в полицию обратилась 45-летняя жительница областного центра. Горожанка оставила без присмотра свое двухколесное транспортное средство стоимостью 10 000 рублей в подъезде жилого дома, чем и воспользовался злоумышленник.

Автор: Владимирская служба новостей