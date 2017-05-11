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Новости
11.05.2017 14:09

Боголюбовской школе присвоено имя Елизаветы Быковой
Боголюбовской школе присвоено имя Чемпионки мира по шахматам Елизаветы Быковой. А 5 мая на здании этого учебного заведения была открыта мемориальная доска в память об этой великой шахматистке.
Напомним, Елизавета Быкова родилась и выросла в Боголюбово, шесть раз она становилась лучшей на чемпионате Москвы по шахматам. Звание чемпионки мира по шахматам завоевала дважды - в 1952 и 1958 годах.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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