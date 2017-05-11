Боголюбовской школе присвоено имя Елизаветы Быковой

Боголюбовской школе присвоено имя Чемпионки мира по шахматам Елизаветы Быковой. А 5 мая на здании этого учебного заведения была открыта мемориальная доска в память об этой великой шахматистке.

Напомним, Елизавета Быкова родилась и выросла в Боголюбово, шесть раз она становилась лучшей на чемпионате Москвы по шахматам. Звание чемпионки мира по шахматам завоевала дважды - в 1952 и 1958 годах.

Автор: Владимирская служба новостей