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Новости
11.05.2017 14:00

На реализацию социальной программы направят более 7,5 миллионов
В этом году на реализацию социальной программы Владимирской области направят более 7,5 миллионов рублей. За счет этих денег будут улучшены условия проживания 300 подопечных Владимирского психоневрологического интерната. В частности, запланирован капитальный ремонт пищеблока с обеденным залом.
Кроме того, планируется обучить компьютерной грамотности не менее 1200 неработающих пенсионеров, что будет способствовать продлению их активного долголетия, поможет общаться с родственниками, друзьями, проживающими в других территориях, получать информационные услуги.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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