На реализацию социальной программы направят более 7,5 миллионов

В этом году на реализацию социальной программы Владимирской области направят более 7,5 миллионов рублей. За счет этих денег будут улучшены условия проживания 300 подопечных Владимирского психоневрологического интерната. В частности, запланирован капитальный ремонт пищеблока с обеденным залом.

Кроме того, планируется обучить компьютерной грамотности не менее 1200 неработающих пенсионеров, что будет способствовать продлению их активного долголетия, поможет общаться с родственниками, друзьями, проживающими в других территориях, получать информационные услуги.

Автор: Владимирская служба новостей