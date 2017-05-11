Стартует Всероссийская декада подписки

С сегодняшнего дня стартует Всероссийская декада подписки, в ходе которой во всех отделениях Почты России, на сайте http://podpiska.pochta.ru , а также с помощью Viber можно подписаться на газеты и журналы со скидками. В ходе подписной декады Почта России дополнительно к скидкам издательств снижает цену на доставку изданий: по каталогу Почты России – на 10% для федеральных и на 15% для региональных и местных СМИ, а по каталогам других подписных агентств на 5% и на 10% соответственно. Одновременно сохраняется скидка для подписчиков, действующая в период всей подписной кампании, на издания, вошедшие в список, подготовленный Экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России: 25% по собственному каталогу Почты России или 20% по каталогам альтернативных подписных агентств. Список изданий, получающих скидку в эту кампанию, был расширен Экспертным советом и превысил 2500 наименований.

Оформить подписку на издания со скидкой можно не только для себя, но и в качестве подарка. В центральных отделениях Почты России городов и районных центров продолжается получившая широкую поддержку акция по благотворительной подписке «Дерево добра», в рамках которой каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения – конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых. На нее также распространяются скидки в рамках Всероссийской декады подписки. Акция «Дерево добра» проводится с 2015 года, к ней присоединились тысячи клиентов Почты России по всей стране, в том числе известные государственные и общественные деятели, журналисты, деятели культуры, руководители компаний.

Автор: Владимирская служба новостей