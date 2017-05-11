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Новости
11.05.2017 11:50

Убийцам таксиста вынесен приговор
Вынесен приговор двум убийцам таксиста. Напомним, в январе прошлого года житель Гусь-Хрустального района Виктор Малинин и житель Собинского района Анатолий Морозов, находясь в городе Владимир, вызвали такси, чтобы доехать в деревню Черкутино Кольчугинского района. По пути между пьяными пассажирами и водителем возник конфликт, который и привел к убийству. Таксисту было нанесено 14 ударов ножом в различные части тела. После совершения преступления обвиняемые скрылись. Поймать их удалось спустя 10 дней. Приговором суда Морозову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, Малинину - в виде 14,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы сроком на 1 год каждому. Кроме того, с осужденных в пользу семьи погибшего взыскано по 750 тысяч рублей с каждого.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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