Перед судом предстанет бывший гендиректор «Пивоварни «Пятый океан»

Перед судом предстанут бывший гендиректор «Пивоварни «Пятый океан» Игорь Буга и бывший главный бухгалтер Александр Самышкин. Они обвиняются в уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, мужчины договорились о составлении налоговых деклараций по акцизам и НДС с ложными сведениями об объемах продукции. В период с октября 2011 по март 2014 года в официальные налоговые документы включались данные с заниженным объемом реализации пива. В итоге компания уклонилась от уплаты налогов на общую сумму более 134 миллионов рублей. Расследование продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей