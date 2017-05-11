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Новости
11.05.2017 10:24

Перед судом предстанет бывший гендиректор «Пивоварни «Пятый океан»
Перед судом предстанут бывший гендиректор «Пивоварни «Пятый океан» Игорь Буга и бывший главный бухгалтер Александр Самышкин. Они обвиняются в уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, мужчины договорились о составлении налоговых деклараций по акцизам и НДС с ложными сведениями об объемах продукции. В период с октября 2011 по март 2014 года в официальные налоговые документы включались данные с заниженным объемом реализации пива. В итоге компания уклонилась от уплаты налогов на общую сумму более 134 миллионов рублей. Расследование продолжается. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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