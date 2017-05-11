Благодаря «Военной ипотеке» 164 семьи военнослужащих области стали новосёлами

Во Владимирской области продолжается реализация программы «Военная ипотека». Только в 2016 году для военнослужащих было приобретено 155 квартир и 9 домов с земельными участками. А уже в первом квартале 2017 года — с помощью «военной ипотеки» было куплено еще 23 жилых помещения.

Традиционно наибольшей популярностью у военнослужащих пользуется вторичный рынок жилья. В 2016 году владимирскими военными было куплено 135 квартир на «вторичке». По договорам участия в долевом строительстве было оформлено 20 квартир.

Отметим, за время действия программы (с 2005 года) новосёлами стали более 870 владимирских военнослужащих.

Автор: Владимирская служба новостей