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11.05.2017 10:00

Вера Муратова - абсолютная чемпионка России!
Представительница Владимирской области Вера Муратова стала абсолютной чемпионкой России по итогам чемпионата России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, который прошел в Курске 2-8 мая. В соревнованиях принимали участие 145 спортсменов из 43 регионов страны.
Выступая в весовой категории до 79 кг, Вера Муратова установила новый рекорд России, превышающий рекорд Европы на 9 килограмм.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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