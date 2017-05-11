Вера Муратова - абсолютная чемпионка России!

Представительница Владимирской области Вера Муратова стала абсолютной чемпионкой России по итогам чемпионата России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, который прошел в Курске 2-8 мая. В соревнованиях принимали участие 145 спортсменов из 43 регионов страны.

Выступая в весовой категории до 79 кг, Вера Муратова установила новый рекорд России, превышающий рекорд Европы на 9 килограмм.

Автор: Владимирская служба новостей