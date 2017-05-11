Во Владимире в три раза меньше бедных, чем в среднем в России

Сайт по поиску работы Зарплата.ру узнал у владимирцев, кого они относят к бедным и в каком положении живут сами. По результатам опроса, к разряду бедных горожане относят семьи, где средний уровень доходов на одного члена семьи составляет менее 18 312 рублей. Что интересно, у владимирцев очень сильно разнятся представления о черте, ниже которой наступает бедность: так для трети опрошенных бедность — это 15 тыс. рублей на человека, для 18% — 20 тыс. рублей, для каждого седьмого —10 тыс. рублей, а для 5% - 45 тыс. рублей.

Как же оценивают россияне свое материальное положение? 38% россиян рассказали, что им хватает на продукты, но покупка одежда для них затруднительна. У трети (29%), денег хватает и на продукты, и на одежду, но бытовую технику приобретают уже с трудом. Четверть, 24%, испытывают затруднения только с более крупными, чем бытовая техника, покупками. При этом каждому десятому жителю России (9% опрошенных) денег не хватает даже на продукты. Во Владимире только 3% проголосовали за этот вариант.

Автор: Владимирская служба новостей