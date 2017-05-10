В Петушинском районе задержаны «дачные» воры

В Петушинском районе задержаны «дачные» воры. Ими оказались трое уроженцев Республики Узбекистан от 22 до 25 лет. По данным полиции, с октября 2016 года по апрель текущего года мужчины проникали в дачные дома, расположенные вблизи Покрова, откуда похищали электроинструменты, бытовую технику и другие ценные вещи. Общая сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей. На счету преступников порядка 20 краж. Известно, что похищенное злоумышленники сбывали в Узбекистане. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

Автор: Владимирская служба новостей