«Любовь торжествует над временем»

Сегодня в читальном зале библиотеки-филиала №3 МБУК «ЦГБ» пройдет литературно-исторический час «Любовь торжествует над временем». Посетители услышат интересный рассказ о подвиге жен декабристов.

Екатерина Трубецкая и Мария Волконская, Александра Муравьёва и Полина Анненкова - это герои мероприятия, которые остались верны своим мужьям и разделили с ними тяготы и лишения их судеб.

Литературно-исторический час будет сопровождаться электронной презентацией «Тысячи вёрст до любви». Книжно-иллюстративная выставка «Да будут незабвенны ваши имена» предложит любителям русской истории новый дополнительный и интересный материал по данной теме, хранящийся в фонде библиотеки. Начало - в 12.45 (мкр. Юрьевец, ул. Школьный проезд, д.4).





Автор: Владимирская служба новостей