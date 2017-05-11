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Новости
11.05.2017 09:00

«Любовь торжествует над временем»
Сегодня в читальном зале библиотеки-филиала №3 МБУК «ЦГБ» пройдет литературно-исторический час «Любовь торжествует над временем». Посетители услышат интересный рассказ о подвиге жен декабристов.
Екатерина Трубецкая и Мария Волконская, Александра Муравьёва и Полина Анненкова  - это герои мероприятия, которые остались верны своим мужьям и разделили с ними тяготы и лишения их судеб. 
Литературно-исторический час будет сопровождаться электронной презентацией «Тысячи вёрст до любви». Книжно-иллюстративная выставка «Да будут незабвенны ваши имена» предложит любителям русской истории новый дополнительный и интересный материал по данной теме, хранящийся в фонде библиотеки. Начало - в 12.45 (мкр. Юрьевец, ул. Школьный проезд, д.4). 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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