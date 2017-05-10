Начинается продажа путевок в детские лагеря "Дружба" и "Икар"

С 15 и 17 мая начинается продажа путевок на I смену в детско-юношеские центры отдыха "Дружба" и "Икар".

Этим летом в «Дружбе» I смена - с 05 по 25 июня - будет гражданско-патриотическая «Россия в зеркале эпох»; II смена - с 28 июня по 18 июля - экологическая «В «Дружбе» с природой»; III смена - с 21 июля по 10 августа - спортивная «Спорт в народ»; IV смена - с 13 по 23 августа - профориентационная смена «ПрофГрад».

Шумных и любознательных ребят центр «Икар» ждет: I смена - с 13 июня по 03 июля - лидерская «Мы в «Икаре» - ЛУЧШЕ ВСЕХ!». II смена - с 07 по 27 июля - познавательно-развлекательная «Наш дом - ЗЕМЛЯ», посвященная Году Экологии в России. III смена - с 01 по 21 августа - спортивно-оздоровительная «Спортивный марафон»

Согласно Постановлению администрации города стоимость путевки для детей составит 15 000 рублей. Для детей работающих граждан, проживающих на территории Владимира стоимость составит 3000 рублей (родительская плата в размере 20% от стоимости путевки).





По вопросам приобретения путевки в МБУ ДЮЦО «Дружба» обращайтесь по адресу: г. Владимир, ул. Михайловская, д. 24 кабинет 14 Время работы: c 08-30 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 12-30) Телефон/факс (4922)33-41-99 По вопросам приобретения путевки в МБУ ДЮЦО «Икар» обращайтесь по адресу: г. Владимир, ул. Михайловская, д. 24, кабинет 20 Время работы: Пн-Пт с 09-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 12-30) Телефон (4922)33-37-99

Автор: Владимирская служба новостей