Начинается продажа путевок в детские лагеря "Дружба" и "Икар"
С 15 и 17 мая начинается продажа путевок на I смену в детско-юношеские центры отдыха "Дружба" и "Икар".
Этим летом в «Дружбе» I смена - с 05 по 25 июня - будет гражданско-патриотическая «Россия в зеркале эпох»; II смена - с 28 июня по 18 июля - экологическая «В «Дружбе» с природой»; III смена - с 21 июля по 10 августа - спортивная «Спорт в народ»; IV смена - с 13 по 23 августа - профориентационная смена «ПрофГрад».
Шумных и любознательных ребят центр «Икар» ждет: I смена - с 13 июня по 03 июля - лидерская «Мы в «Икаре» - ЛУЧШЕ ВСЕХ!». II смена - с 07 по 27 июля - познавательно-развлекательная «Наш дом - ЗЕМЛЯ», посвященная Году Экологии в России. III смена - с 01 по 21 августа - спортивно-оздоровительная «Спортивный марафон»
Согласно Постановлению администрации города стоимость путевки для детей составит 15 000 рублей. Для детей работающих граждан, проживающих на территории Владимира стоимость составит 3000 рублей (родительская плата в размере 20% от стоимости путевки).
По вопросам приобретения путевки в МБУ ДЮЦО «Дружба» обращайтесь по адресу:
г. Владимир, ул. Михайловская, д. 24 кабинет 14
Время работы: c 08-30 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 12-30)
Телефон/факс (4922)33-41-99
По вопросам приобретения путевки в МБУ ДЮЦО «Икар» обращайтесь по адресу:
г. Владимир, ул. Михайловская, д. 24, кабинет 20
Время работы: Пн-Пт с 09-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 12-30)
Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.