Во Владимире открывается музей «Наше военное детство»

Сегодня в городе Владимир на улице Б.Московская, 59 состоится открытие музея «Наше военное детство». Он создан по инициативе владимирской региональной общественной организации «Дети войны» при поддержке главы администрации города Андрея Шохина. В музее будет представлено более 150 экспонатов, собранных из историй детей войны, архивов, фотографий, предметов быта, детских игрушек и писем присланных с фронта. Всего в архивах музея собрано более 400 экспонатов. Посетители смогут погрузиться во времена военных и послевоенных лет и своими глазами увидеть то, как жили владимирцы в военные и послевоенные годы. Открытие в 10 утра.





Автор: Владимирская служба новостей