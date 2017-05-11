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Новости
11.05.2017 08:52

Во Владимире открывается музей «Наше военное детство»
Сегодня в городе Владимир на улице Б.Московская, 59 состоится открытие музея «Наше военное детство». Он  создан по инициативе владимирской региональной общественной организации «Дети войны» при поддержке главы администрации города Андрея Шохина. В музее будет представлено более 150 экспонатов, собранных из историй детей войны, архивов, фотографий, предметов быта, детских игрушек и писем присланных с фронта. Всего в архивах музея собрано более 400 экспонатов. Посетители смогут погрузиться во времена военных и послевоенных лет и своими глазами увидеть то, как жили владимирцы в военные и послевоенные годы. Открытие в 10 утра. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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