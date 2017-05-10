6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
10.05.2017 12:29

Пьяная 17-летняя девушка "собрала" три машины
Необычное ДТП произошло в субботу в городе Владимир. По словам очевидцев, 17-летняя девушка взяла ключи от машины у своих родных и решила покататься по городу. Однако далеко уехать она не смогла. Поскольку будучи пьяной, несовершеннолетняя въехала в припаркованные во дворе дома машины - «Шевроле», «Киа» и «ВАЗ». Пострадавших нет. Девушка была задержана. 

фото взято из группы ВК "Подслушано автомобилистов/Владимир"

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт