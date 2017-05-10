Пьяная 17-летняя девушка "собрала" три машины

Необычное ДТП произошло в субботу в городе Владимир. По словам очевидцев, 17-летняя девушка взяла ключи от машины у своих родных и решила покататься по городу. Однако далеко уехать она не смогла. Поскольку будучи пьяной, несовершеннолетняя въехала в припаркованные во дворе дома машины - «Шевроле», «Киа» и «ВАЗ». Пострадавших нет. Девушка была задержана.





фото взято из группы ВК "Подслушано автомобилистов/Владимир"

Автор: Владимирская служба новостей