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Новости
10.05.2017 12:03

Владимир посетит Татьяна Устинова
На следующей неделе Владимир посетит Татьяна Устинова. Встреча с ней состоится в областной научной библиотеке 20 мая в 15 часов. 
Татьяна Устинова входит в когорту самых читаемых авторов в России. С 1999 года она написала и опубликовала более сорока романов. Она - лауреат российской национальной телевизионной премии «ТЭФИ» в номинации «Сценарист телевизионного художественного фильма/сериала» за сценарий к телевизионному сериалу «Всегда говори «всегда». В 2010 года за роман «На одном дыхании!», ставший «самым продаваемым и захватывающим дух детективом 2010 года», ей была присуждена литературная премия в области электронных книг в России «Электронная буква» в номинации «Детектив года». В 2012 года Устинова — лауреат премии «Электронная буква» за 2011 год в номинации «Самая волнующая история любви» за роман «Неразрезанные страницы».


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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