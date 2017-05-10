Владимирцы проверят свою грамотность

На следующей неделе владимирцы вновь смогут проверить свои знания русского языка. 15 мая в областной научной библиотеке состоится ХII Общегородской диктант. Он приурочен к празднованию Дня славянской письменности и культуры и проводится в рамках культурно-образовательного проекта «Год с Бальмонтом»: к 150-летию со дня рождения поэта. Написать диктант смогут все желающие, вне зависимости от возраста и профессии. Каждому участнику будет присвоен свой номер, по которому в дальнейшем можно будет узнать свой результат на сайте библиотеки.

Диктант начнется в 17-30.

Автор: Владимирская служба новостей