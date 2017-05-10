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Новости
10.05.2017 12:00

Владимирцы проверят свою грамотность
На следующей неделе владимирцы вновь смогут проверить свои знания русского языка. 15 мая в областной научной библиотеке состоится ХII Общегородской диктант. Он приурочен к празднованию Дня славянской письменности и культуры и проводится в рамках культурно-образовательного проекта «Год с Бальмонтом»: к 150-летию со дня рождения поэта.  Написать диктант смогут все желающие, вне зависимости от возраста и профессии. Каждому участнику будет присвоен свой номер, по которому в дальнейшем можно будет узнать свой результат на сайте библиотеки. 
Диктант начнется в 17-30. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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