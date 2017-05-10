Многотысячные хор и "Бессмертный полк"

Накануне во Владимирской области масштабно отметили 72-ю годовщину Великой Победы. В столице региона праздничные мероприятия начались традиционным маршем колонн «Бессмертного полка» от Садовой площади до площади Победы. В едином строю с ветеранами войны и тружениками тыла прошли владимирцы с портретами предков-фронтовиков в руках, а также первые лица города и области.

В первой шеренге «Бессмертного полка» юнармейцы – внуки и правнуки 24-х владимирцев, удостоенных звания Героя Советского Союза, пронесли портреты своих славных предков. Это Дмитрий Петрович Абаляев, Александр Алексеевич Артемьев, Виктор Андреевич Башкиров, Александр Иванович Беспалов, Сергей Дмитриевич Василисин, Сергей Дмитриевич Герасимов, Иван Михайлович Гусев, Виталий Андреевич Иванов, Пётр Захарович Истратов, Виктор Иосифович Костин, Александр Иосифович Крайнов, Николай Александрович Кузнецов, Александр Ефимович Максимов, Павел Семёнович Маштаков, Михаил Егорович Никитин, Евгений Иванович Пичугин, Дмитрий Дмитриевич Погодин, Сергей Иванович Потапов, Иван Савельевич Пряхин, Александр Васильевич Савельев, Дмитрий Павлович Сухарников, Николай Сергеевич Сыщиков, Фёдор Кузьмич Шевчук и Фёдор Сергеевич Шмырин. Их именами названы улицы и школы областного центра, им посвящают книги и фильмы.

Во главе многотысячного памятного шествия – масштабная копия Знамени Победы, которую в День Победы в составе «Бессмертного полка» позднее пронесли по Красной площади Москвы. Рядом со стягом – легковой автомобиль «Победа».

По предварительным подсчётам, в этом году только во Владимире в акции приняли участие более десяти с половиной тысяч человек. По всей России в ряды бессмертных полков встали более пятнадцати миллионов человек.

Также в рамках празднования на площади Победы Владимира состоялось и грандиозное музыкальное событие: по инициативе губернатора многотысячный хор исполнил песню «День Победы». Солировали воспитанники народного артиста России, председателя Владимирского отделения Всероссийского хорового общества Эдуарда Маркина. Музыкальное сопровождение обеспечил оркестр под управлением Артема Маркина.





Автор: Владимирская служба новостей