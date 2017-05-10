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Новости
10.05.2017 09:53

В больницах, детсадах и школах включат отопление
В социально значимых объектах Владимира: больницах, детских садах и школах - возобновляется подача тепла, сообщает пресс-служба Владимирского филиала «Т Плюс». Это связано с тем, что температура на улице последние дни не повышалась выше 5 градусов тепла. Кроме того, принято решение о переносе сроков отключения горячей воды. Напомним, с сегодняшнего дня гидравлические испытания должны были начаться в домах Юго-западного района. Отключения начнутся после того, когда на улице установится теплая погода. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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