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Новости
10.05.2017 09:36

Владимир отметил 72-годовщину Великой Победы
Владимир отметил 72-годовщину Великой Победы. Накануне в областном центре состоялся Марш Победы и митинг. В торжествах приняли участие ветераны войны, первые лица города и области, жители и гости города. Всего более 30 тысяч человек. В «Бессмертном полку» прошли 10700 человек. В военном параде приняли участие военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения, сотрудники центра управления Дальней авиацией Вооруженных Сил России и военные лётчики. Традиционно завершила парад колонна исторической, боевой и специальной военной техники и вооружения. Состоялась церемония возложения гирлянды и живых цветов в честь владимирцев, павших за свободу и независимость нашей страны. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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