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09.05.2017 14:27
Растёт число аварий с участием двухколесного транспорта
Последнее время в регионе участились ДТП с участием двухколесного транспорта. За майские праздники уже произошло несколько таких происшествий. Среди основных причин аварий - незнание и невыполнение правил дорожного движения, а также отсутствие контроля со стороны взрослых по отношению к детям, которым предоставляются данные транспортные средства.
Госавтоинспекция напоминает о том, что водители двухколесного транспорта должны знать и строго соблюдать Правила дорожного движения. Кроме того, ГИБДД рекомендует родителям при приобретении велосипеда, рассказать ребенку об основах ПДД и предупредить их об опасностях, которые могут возникнуть на дороге.
Автор: Владимирская служба новостей