Растёт число аварий с участием двухколесного транспорта

Последнее время в регионе участились ДТП с участием двухколесного транспорта. За майские праздники уже произошло несколько таких происшествий. Среди основных причин аварий - незнание и невыполнение правил дорожного движения, а также отсутствие контроля со стороны взрослых по отношению к детям, которым предоставляются данные транспортные средства.

Госавтоинспекция напоминает о том, что водители двухколесного транспорта должны знать и строго соблюдать Правила дорожного движения. Кроме того, ГИБДД рекомендует родителям при приобретении велосипеда, рассказать ребенку об основах ПДД и предупредить их об опасностях, которые могут возникнуть на дороге.

Автор: Владимирская служба новостей