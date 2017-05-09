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Новости
09.05.2017 14:27

Растёт число аварий с участием двухколесного транспорта
Последнее время в регионе участились ДТП с участием двухколесного транспорта. За майские праздники уже произошло несколько таких происшествий. Среди основных причин аварий - незнание и невыполнение правил дорожного движения, а также отсутствие контроля со стороны взрослых по отношению к детям, которым предоставляются данные транспортные средства. 
Госавтоинспекция напоминает о том, что водители двухколесного транспорта должны знать и строго соблюдать Правила дорожного движения. Кроме того, ГИБДД рекомендует родителям при приобретении велосипеда, рассказать ребенку об основах ПДД и предупредить их об опасностях, которые могут возникнуть на дороге.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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