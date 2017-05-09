Установлены тарифы на эвакуацию и хранение задержанных автомобилей

В администрации региона установлены базовые тарифы на эвакуацию и хранение задержанных автомобилей. Базовый тариф на перемещение транспорта установлен в размере 2100 рублей, базовый тариф на хранение - 90 рублей за каждый час хранения. Тарифы вступают в силу с завтрашнего дня. Как отмечают областные власти, установленные базовые тарифы являются начальной максимальной ценой торгов (аукциона на понижение цены) по выбору исполнителей услуг, по результатам которых устанавливаются тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных средств. При этом, базовые тарифы не применяются для расчетов с населением.

Автор: Владимирская служба новостей