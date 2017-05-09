6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
09.05.2017 14:25

Установлены тарифы на эвакуацию и хранение задержанных автомобилей
В администрации региона установлены базовые тарифы на эвакуацию и хранение задержанных автомобилей. Базовый тариф на перемещение транспорта установлен в размере 2100 рублей, базовый тариф на хранение - 90 рублей за каждый час хранения. Тарифы вступают в силу с завтрашнего дня. Как отмечают областные власти, установленные базовые тарифы являются начальной максимальной ценой торгов (аукциона на понижение цены) по выбору исполнителей услуг, по результатам которых устанавливаются тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных средств. При этом, базовые тарифы не применяются для расчетов с населением.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт