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Новости
09.05.2017 14:24

Около 75 тысяч детей отдохнут в летом лагерях
Во Владимирской области в этом году 409 летних лагерей готовятся принять на отдых 74,5 тысячи детей, сообщает администрация региона. Бюджет, выделяемый на организованный детский отдых, в этом году превышает 361,5 млн. рублей. На отдых детей в сложной жизненной ситуации направят 166 миллионов. В области в конце мая – начале июня запланировано проведение комиссионной противопожарной приёмки детских оздоровительных лагерей. Для обеспечения безопасности детей, планируется задействовать 87 единиц техники и 244 специалиста территориальной подсистемы РСЧС Владимирской области. Все загородные оздоровительные лагеря расположены в зоне нормативного прибытия подразделений пожарной охраны.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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