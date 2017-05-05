Владимирские поисковики возвращаются из первой «Вахты Памяти»

Поисковики Владимирского областного отделения Поискового движения России завершают работу в поисковых экспедициях на территории Смоленской, Воронежской и Тверской областей в рамках Всероссийской «Вахты Памяти-2017». Межрегиональная поисковая экспедиция, которая стартовала 24 апреля, выдалась насыщенной на события.

Поисковые отряды объединения «Часовые Памяти» обнаружили и подняли останки 20 бойцов Красной Армии. Помимо этого, найдены 2 медальона, которые отправлены на экспертизу. Результаты владимирских поисковиков высоко оценили организаторы межрегиональной экспедиции.

Сегодня владимирские поисковики приняли участие в захоронении павших в годы Великой Отечественной войны солдат в городе Ярцево Смоленской области, а завтра они отправятся домой.

Автор: Владимирская служба новостей