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Новости
05.05.2017 17:26

Владимирские поисковики возвращаются из первой «Вахты Памяти»
Поисковики Владимирского областного отделения Поискового движения России завершают работу в поисковых экспедициях на территории Смоленской, Воронежской и Тверской областей в рамках Всероссийской «Вахты Памяти-2017». Межрегиональная поисковая экспедиция, которая стартовала 24 апреля, выдалась насыщенной на события.
Поисковые отряды объединения «Часовые Памяти» обнаружили и подняли останки 20 бойцов Красной Армии. Помимо этого, найдены 2 медальона, которые отправлены на экспертизу. Результаты владимирских поисковиков высоко оценили организаторы межрегиональной экспедиции.
Сегодня владимирские поисковики приняли участие в захоронении павших в годы Великой Отечественной войны солдат в городе Ярцево Смоленской области, а завтра они отправятся домой.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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