«Торпедо» готовится к домашней игре

Продолжаются матчи второго круга первенства России по футболу сезона 2016 - 2017 годов среди команд второго дивизиона зоны «Запад». В предстоящее воскресенье, 7 мая, пройдёт домашний поединок владимирского «Торпедо». Его соперником станет команда "Строгино" из Москвы. Игра начнется в 16 часов. Матч состоится на Большой спортивной арене. Напомним, на данный момент владимирцы находятся на 8 месте в турнирной таблице. В активе команды 27 очков.

Автор: Владимирская служба новостей