Сегодня в России отмечают День радио

Сегодня в России отмечают День радио - профессиональный праздник всех работников связи. Более 120 лет назад российский ученый Александр Попов продемонстрировал первый в мире радиоприемник. А в марте следующего года он представил прибор для передачи сигналов, передав на расстояние 250 метров радиограмму из двух слов «Генрих Герц». Первые российские радиостанции использовались, в основном, в качестве средства связи, и только потом радио стало источником информации. Потому День радио считается праздником работников всех отраслей связи, в том числе и радиожурналистов. В 1945 году в честь 50-летия изобретения Попова постановлением Совета наркома СССР 7 мая было объявлено Днем радио.

Автор: Владимирская служба новостей