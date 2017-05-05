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Новости
05.05.2017 16:19

Аллея в память о Великой Победе
Сегодня состоялась высадка аллеи в честь 72-й годовщины Великой Победы. Саженцы 20 лип высадили на территории будущего военно-патриотического парка, на пересечении улиц Мира и Октябрьский проспект. Деревца привезли из питомника в Суздальском районе, который гарантировал качество своих саженцев.
В акции приняли участие сотрудники прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области во главе со своими руководителями. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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