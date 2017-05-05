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Новости
05.05.2017 16:17

Отреставрированные фрески Рублёва засияли в новом свете
В преддверии туристического сезона в Успенском кафедральном соборе города Владимира завершены технические работы по дополнительной подсветке знаменитых фресок начала XV столетия, авторство которых приписывается Даниилу Черному и Андрею Рублёву. Теперь в экскурсионное время (с 13:00 до 16:45) туристы и сами горожане смогут наслаждаться красками древней живописи при свете главного паникадила храма. 
В 2016 году была завершена реставрация уникальных настенных росписей, начатая под руководством выдающегося искусствоведа Владимира Сарабьянова. Выполненные консервационно-реставрационные работы по сохранившимся фрагментам монументальной живописи в интерьере Успенского собора позволили в полной мере выявить их цветовую гамму и рисунок. Удалив все тонировки и «дорисовки» прошлых реставраций, специалисты «подарили» нам «настоящего» Рублёва.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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