Владимир отмечает День Победы

Сегодня во Владимире состоится Марш Победы и митинг, посвящённые 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В торжествах примут участие ветераны войны, руководители 33-го региона и областного центра, участники акции «Бессмертный полк», жители и гости города.

На площади Победы состоится ставшая уже традиционной Областная хоровая ассамблея. По инициативе Губернатора Светланы Орловой многотысячный хор исполнит святые для каждого жителя нашей страны песни «Я люблю тебя, Россия!» и «День Победы». В этом году в хоровой ассамблее синхронно примут участие все крупные города Владимирской области.

В день 72-й годовщины Великой Победы состоится уникальная акция. Копии Знамён Победы как символ памяти и уважения поколению победителей будут переданы на вечное хранение в каждый штаб юнармейского движения муниципальных образований Владимирской области. Кроме того, масштабная Копия Знамени Великой Победы отправится на марш Бессмертного полка по Красной площади города-героя Москвы в сопровождении наших юнармейцев, а дальше оно пройдет по всей стране вместе с участниками международного проекта «Молодая гвардия шагает по стране. Живите за нас!».

В военном параде в областном центре примут участие военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения, сотрудники центра управления Дальней авиацией Вооруженных Сил России, военные лётчики авиационной эскадрильи 33-го отдельного смешанного транспортного авиационного полка, офицеры Центра подготовки специалистов расчетов радиотехнических войск Военно-космической академии имени Г.К. Жукова, десантники 217-го парашютно-десантного Ивановского полка, личный состав полка Федеральной службы войск национальной гвардии России, сотрудники управления внутренних дел по Владимирской области и Главного управления МЧС, управления Федеральной службы исполнения наказания, офицеры и курсанты Владимирского юридического института, воспитанники кадетской школы-интерната имени Дмитрия Пожарского, юные представители казачества, а также сводный отряд Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Традиционно завершит парад колонна исторической, боевой и специальной военной техники и вооружения.

В полдень состоится церемония возложения мемориальной гирлянды и живых цветов в честь владимирцев, павших за свободу и независимость нашей Родины.

В течение дня на площади Победы будут работать интерактивные и концертные площадки. Завершится празднование Дня Победы во Владимире в 22.00 залпами праздничного салюта.

Автор: Владимирская служба новостей