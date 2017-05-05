О перекрытии движения в праздники

В праздничные выходные в городе Владимир будет несколько раз ограничено движение. Завтра, с 9 утра до 12 дня проезд будет закрыт по Лыбедской магистрали (от пересечения с улицей Гагарина до перекрестка с Октябрьским проспектом) и по Октябрьскому проспекту (от пересечения с улицей Мира до улицы Дзержинского). Транспорт направят в объезд по улицам Мира, Горького, Дзержинского, 2-й Никольской, Ильича и Гагарина.

9 мая с 9-30 до часу дня будет закрыт участок от поворота на улицу Чапаева до Студеной горы. Транспорт направят в объезд по трассе М7 «Волга», улицам Разина, Белякова, Мира, Студеная гора, Дзержинского, Гражданской и Красноармейской.

Также 9 числа с 11-15 до 12-45 перекроют участок от улицы Усти-на-Лабе до улицы Большой Нижегородской.





Автор: Владимирская служба новостей