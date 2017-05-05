6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
05.05.2017 12:58

О перекрытии движения в праздники
В праздничные выходные в городе Владимир будет несколько раз ограничено движение. Завтра, с 9 утра до 12 дня проезд будет закрыт по Лыбедской магистрали (от пересечения с улицей Гагарина до перекрестка с Октябрьским проспектом) и по Октябрьскому проспекту (от пересечения с улицей Мира до улицы Дзержинского). Транспорт направят в объезд по улицам Мира, Горького, Дзержинского, 2-й Никольской, Ильича и Гагарина. 
9 мая с 9-30 до часу дня будет закрыт участок от поворота на улицу Чапаева до Студеной горы. Транспорт направят в объезд по трассе М7 «Волга», улицам Разина, Белякова, Мира, Студеная гора, Дзержинского, Гражданской и Красноармейской. 
Также 9 числа с 11-15 до 12-45 перекроют участок от улицы Усти-на-Лабе до улицы Большой Нижегородской.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт