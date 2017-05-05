«Автоприбор» задолжал в городскую казну около 25 миллионов

Финансовое управление администрация Владимира опубликовало список организаций, которые задолжали городской казне крупные суммы денег. Всего — 14 предприятий. Самый большой долг - почти в 25 миллионов рублей - у завода «Автоприбор». На втором месте — АО «Кобра», его долг свыше 6 миллионов. Замыкает тройку - «Владимирский Моторо-тракторный завод» с долгом свыше 5,5 миллионов рублей.





Автор: Владимирская служба новостей