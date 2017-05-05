"ЗА ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ" - на Никитском бульваре

Владимирцы приглашаются на праздник "ЗА ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ". Он состоится 8 мая на Никитском бульваре. Откроет череду мероприятий ВЕЛОКВЕСТ "Первый Майский". За 120 минут участникам команды предстоит расшифровать задание и найти место в городе, о котором идет речь, быстро добраться до объекта и выполнить задание, указанное в контрольном листе. Любителей квестов на велосипеде ждут в 14.00. Старт в 14.30.

Услышать о том, как встречали Победу в 1945 году можно будет из первых уст - в 17.00 к открытому микрофону выйдут те, кто "подарил нам мир".

В 18.00 на дорожках бульвара закружатся в вальсе любители танцев на свежем воздухе.

С 18.30 на Никитском бульваре заиграет живая музыка и зазвучат стихи. Любой житель города сможет исполнить любимые песни военных лет под гармонь или гитару, прочитать стихотворение на "Вечере фронтовых песен".

С 17.00 участники Поисковых отрядов города Владимира будут рады видеть всех на выставке находок и особенностей работы по увековечению памяти погибших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Завершит праздничный вечер открытый кинопоказ военной драмы "28 панфиловцев" (12+). Начало в 20.30.

На протяжении всего вечера будут работать выставка фотографий "Мой герой" добровольческого движения "Доброштаб", а с 19.00 угоститься гречневой кашей можно будет на полевой кухне.

Автор: Владимирская служба новостей