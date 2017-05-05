Десятитысячный Бессмертный полк и стотысячный хор Победы

В администрации Владимира рассказали о мероприятиях на 9 мая. В 10.20 от Садовой площади начнётся традиционное праздничное шествие. В этом году к площади Победы вновь прошагает многотысячный Бессмертный полк. Ожидается, что в нем примут участие более 10 тысяч человек.

Одной из самых пронзительных нот праздника должно стать массовое исполнение песни Тухманова «День Победы». Предполагается, что её одновременно будут петь во всех городах и населённых пунктах Владимирской области, и общая численность единого хора составит 100 тыс. человек.

В праздничном параде примет участие 15 единиц боевой техники, а для детворы и всех любителей оружейной истории нашей державы возле «КиноМакса» будет открыта выставка исторической военной техники.

Площадь Победы и её окрестности на весь день станет местом интерактивных событий, праздничных гуляний, разнообразных ретро-программ, танцев под «живую» гармошку. Будут развернуты девять полевых кухонь, где всех желающих угостят гречневой кашей. И, конечно, владимирцы увидят традиционный победный салют, который раскрасит небо над площадью Победы в 22.00.

Во всех парках, на городских открытых площадках, присоединённых территориях практически целый день 9 мая будут проходить праздничные мероприятия.

Автор: Владимирская служба новостей