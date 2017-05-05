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Новости
05.05.2017 10:31

В Кольчугино возбуждено уголовное дело в отношении виновника смертельного ДТП
В Кольчугино возбуждено уголовное дело в отношении виновника смертельного ДТП. Напомним, авария произошла в конце апреля. Водитель «Kia Sorento» не выбрал безопасную дистанцию и скорость движения и врезался в мотоцикл. В итоге мотоциклист погиб на месте, а его пассажирка получила тяжелые травмы. Виновник с места ДТП скрылся. Однако в тот же день был задержан сотрудниками ГИБДД. Экспертиза показала, что мужчина был пьян. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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