В Кольчугино возбуждено уголовное дело в отношении виновника смертельного ДТП

В Кольчугино возбуждено уголовное дело в отношении виновника смертельного ДТП. Напомним, авария произошла в конце апреля. Водитель «Kia Sorento» не выбрал безопасную дистанцию и скорость движения и врезался в мотоцикл. В итоге мотоциклист погиб на месте, а его пассажирка получила тяжелые травмы. Виновник с места ДТП скрылся. Однако в тот же день был задержан сотрудниками ГИБДД. Экспертиза показала, что мужчина был пьян. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей