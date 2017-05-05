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Новости
05.05.2017 10:15

Вечные огни не погаснут
Специалисты компании «Газпром газораспределение Владимир» провели техническое обслуживание систем газоснабжения мемориалов Вечный огонь на территории Владимирской области. Профилактические работы проходили в рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», инициированной ООО «Газпром межрегионгаз».
В преддверии Дня Победы газовики в соответствии с графиками технического обслуживания газовых сетей и оборудования мемориалов обследовали трассы газопроводов на предмет утечек газа и повреждения изоляции. Специалисты проверили работоспособность отключающих устройств, провели очистку газовых горелок и регулировку пламени в нишах мемориалов с постоянным режимом горения огня. 
Также специалисты газораспределительной компании провели техническое обслуживание систем газоснабжения мемориалов, которые в соответствии с решениями органов власти отнесены к категории Огней памяти, поскольку огонь здесь зажигается лишь к праздничным датам.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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