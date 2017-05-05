Вечные огни не погаснут

Специалисты компании «Газпром газораспределение Владимир» провели техническое обслуживание систем газоснабжения мемориалов Вечный огонь на территории Владимирской области. Профилактические работы проходили в рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», инициированной ООО «Газпром межрегионгаз».

В преддверии Дня Победы газовики в соответствии с графиками технического обслуживания газовых сетей и оборудования мемориалов обследовали трассы газопроводов на предмет утечек газа и повреждения изоляции. Специалисты проверили работоспособность отключающих устройств, провели очистку газовых горелок и регулировку пламени в нишах мемориалов с постоянным режимом горения огня.

Также специалисты газораспределительной компании провели техническое обслуживание систем газоснабжения мемориалов, которые в соответствии с решениями органов власти отнесены к категории Огней памяти, поскольку огонь здесь зажигается лишь к праздничным датам.





Автор: Владимирская служба новостей