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Новости
05.05.2017 09:33

Ковров входит в топ-3 городов воинской славы на 9 Мая
Аналитическое агентство ТурСтат выявило города воинской славы России, популярные для путешествий в День Победы. В топ-3 самых недорогих у туристов городов входят Ковров, Елец (Липецкая область) и Туапсе (Краснодарский край), а первую десятку составляют Воронеж, Великий Новгород, Анапа, Дмитров, Ростов-на-Дону, Тверь, Выборг, Орел, Архангельск и Белгород.
По данным ТурСтат, туристический бюджет отдыха в городах воинской славы, включая проживание и питание, составит от 2 до 3 тысяч рублей в сутки.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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