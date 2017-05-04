Медали «За заслуги перед Владимирской областью» получат 25 ветеранов

Губернатор Светлана Орлова подписала первый Указ о награждении медалью «За заслуги перед Владимирской областью». Эту новую региональную награду получат 25 ветеранов Великой Отечественной войны за большой вклад в гражданское и патриотическое воспитание молодежи. В числе награжденных - участники войны и труженики тыла из городов Владимира, Гусь-Хрустального, Мурома и Радужного, из Александровского, Вязниковского, Гусь-Хрустального, Камешковского, Киржачского, Ковровского, Кольчугинского, Меленковского, Петушинского, Собинского, Судогодского, Суздальского и Юрьев-Польского районов.

Церемония вручения состоится завтра в рамках торжественного собрания, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Автор: Владимирская служба новостей