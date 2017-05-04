Во Владимирской области полным ходом идет подготовка к экономическому форуму

Во Владимирской области во всю идет подготовка к V межрегиональному экономическому форуму «Золотое кольцо России – 50. Предпринимательство и туризм: инвестиции в будущее», который состоится 19 – 21 мая. Мероприятия пройдут во Владимире, Суздале, Коврове и Доброграде.

Большое внимание будет уделено городам, входящим в «большое» и Малое Золотое кольцо. Кроме того, перспективам развития легендарного маршрута будет посвящена ключевая сессия форума.

Еще одной юбилейной дате будет уделено большое внимание: этим летом День Семьи, Любви и Верности будет отмечаться в 10-й раз. Столицей праздника является древний Муром. Стенд города на Оке раскроет некоторые секреты концепции будущего праздника.

Целый блок мероприятий будет посвящен вопросам экологии, развития эко- и агрономического туризма, а также развитию экотехнологий в промышленности Владимирской области, поскольку 2017-й — Год экологии.

Большой интерес вызывают мероприятия по тематике потенциала развития медицинского туризма. Во второй день работы форума эту тему обсудят федеральные эксперты и представители регионального медицинского сообщества.

Всего в рамках форума состоится более 10 тематических сессий, на которых, кроме названных тем, будут обсуждаться вопросы подготовки кадров для сферы гостеприимства, поддержки народных художественных промыслов, развития таких направлений как музейный, событийный, медицинский, детский, выездной и гастротуризм.

Традиционно будет работать биржа контактов, где представители заинтересованных сторон смогут провести переговоры, обсудить совместную работу и подписать соглашения.

На сегодняшний день своё участие в форуме подтвердили 18 делегаций иностранных государств и представители 15 российских регионов.

Автор: Владимирская служба новостей