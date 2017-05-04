Камешково получит 16,5 млн. рублей на обустройство дорог

В 2017 году на трассе М-7 «Волга», проходящей по территории Владимирской области, будет отремонтировано 4 моста и более 17 километров трассы. Работы проводятся в Петушинском, Собинском, Камешковском, Вязниковском районах и в городе Владимире. Дорожники расширят и усилят дорожное полотно, обустроят переходно-скоростные полосы, построят новые и обновят существующие линии электроосвещения, заменят и возведут новые автобусные остановки.

Затраты составят 4,4 миллиарда рублей.

Камешковскому району в текущем году на обустройство дорог будет выделено 6 млн. рублей, Камешково получит 16,5 млн. Кроме того, по поручению губернатора будут изыскиваться дополнительные средства. Это связано со строительством в городской черте индустриального парка, с увеличением грузового потока и нагрузки на дорожное полотно.

В 2018 году дорожным организациям предстоит провести работы по обустройству и организации наружного освещения проезжей части на отдельных участках автодорог местного значения, провести обустройство автобусных остановок в нескольких населённых пунктах района.

Автор: Владимирская служба новостей