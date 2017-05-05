Липовая аллея ко Дню Победы

Сегодня в 11-30 на территории будущего Парка Победы на перекрёстке ул.Мира и Октябрьского проспекта состоится высадка липовой аллеи, в которой примут участие глава администрации города Владимира Андрей Шохин, сотрудники прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области.

Как и большинство акций в эти дни, эта посвящена предстоящей 72-й годовщине Великой Победы и её героям — ветеранам Великой Отечественной войны.

Принять участие в высадке аллеи приглашаются все желающие.

Автор: Владимирская служба новостей