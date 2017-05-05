6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
05.05.2017 08:26

Липовая аллея ко Дню Победы
Сегодня в 11-30 на территории будущего Парка Победы на перекрёстке ул.Мира и Октябрьского проспекта состоится высадка липовой аллеи, в которой примут участие глава администрации города Владимира Андрей Шохин, сотрудники прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области.
Как и большинство акций в эти дни, эта посвящена предстоящей 72-й годовщине Великой Победы и её героям — ветеранам Великой Отечественной войны.
Принять участие в высадке аллеи приглашаются все желающие.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт