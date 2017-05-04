Владимирцы узнают о роли хлеба в годы войны и попробуют его на вкус

К 72-летию Великой Победы подарок всем горожанам приготовил Владимирский хлебокомбинат. Начиная с сегодняшнего дня и до 9 мая на площадке около предприятия (ул.Большая Нижегородская, д.80-а) в специально установленной палатке организованы экскурсии о производстве и распределении хлеба в Великую Отечественную войну. Посетители смогут познакомиться с технологией изготовления фронтового хлеба и попробовать его на вкус, а также узнать о роли хлеба в истории войны. А 9 мая палатка с экскурсией «Хлеб Победы» будет работать на площади Победы.





Автор: Владимирская служба новостей