«Азбуку предпринимателя» изучили 20 бизнесменов области

Завершился первый в этом году тренинг из обучающей программы «Азбука предпринимателя». Курс о том, как создать свой бизнес и развить его с нуля, прошли 20 потенциальных и уже действующих предпринимателей из Владимира, Ковровского, Судогодского и Собинского районов, а также участники программы «Молодые профессионалы».

«Азбука предпринимателя» - это специальный образовательный продукт Федеральной Корпорации МСП, направленный на развитие малого и среднего бизнеса. В 33-м регионе организаторами проекта выступают департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области и региональный Бизнес-инкубатор.

В течении пяти дней участники тренинга получили практические знания о том, как начать свой бизнес, определить бизнес-идею, зарегистрировать свою организацию, правильно разработать маркетинговую стратегию, какую форму налогообложения лучше выбрать, как определить себестоимость их продукта. В финале программы из 20 её участников семеро представили свои бизнес-презентации в самых разных сферах.

Сейчас уже начался приём заявок для участия в очередном тренинге «Азбука предпринимателя», который пройдет с 22 по 26 мая. А действующих бизнеменов ждет другая обучающая программа Федеральной корпорации МСП - «Школа предпринимательства». Она будет проходить с 19 по 23 июня.

Запись ведется по адресу: г.Владимир, ул.Мира, 29, 3 этаж, ГАУ ВО «Бизнес-инкубатор» и на сайте www.vladbi.ru.

Автор: Владимирская служба новостей