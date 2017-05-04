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Новости
04.05.2017 14:49

Клещи уже покусали 40 жителей области
За прошедшую неделю во Владимирской области по поводу укусов клещей за медпомощью обратилось 40 человек, среди них 15 детей. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, больше всего пострадавших было в городе Владимир, Вязниковском, Гусь-Хрустальном, Киржачском, Муромском и Суздальском районах. Заболеваний клещевым энцефалитом и боррелиозом не зарегистрировано.
Специалисты напоминают, что лучший способ  избежать укусов  клещей — индивидуальная защита. При походе в лес важно соблюдать меры предосторожности: находиться дальше от кустарников, одеваться в светлую однотонную одежду, пользоваться репеллентами. 
Снятого клеща можно доставить на исследование в лабораторию Управления Роспотребнадзора по адресу: г. Владимир, ул. Офицерская, д.20, график работы с 9 до 10 час.  


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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